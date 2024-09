Sakala tähistab koos kogu maailmaga üleilmset uudistepäeva

24.–28. septembrini kestva ühiskampaaniaga "Vali tõde!" tuletatakse meelde, et valeinfo lokkamise, ühiskonna polariseerumise ning sotsiaalmeedia ja tehisaru loodava ja levitatava infomüra ajastul on faktipõhine, toimetamisvastutust viljelev ja professionaalse eetika nõudeid järgiv ajakirjandus meile kõigile olulisem kui kunagi varem.

"Sageli võtame omakeelset ajakirjandust iseenesestmõistetavana ning oleme sellest rääkides ja selle rolli hinnates üleolevad, tähelepanematud ja hoolimatud. Ometi on professionaalne meedia üks mõjusamaid ja kahjuks sageli ka üks väheseid institutsioone, mis suudab luua infosegaduses korda ning nõuda võimulolijatelt vastutust oma sõnade ja tegude eest," ütles Eesti Meediaettevõtete Liidu tegevjuht Väino Koorberg. "Kui laseme oma ajakirjandusel hääbuda, siis kannatavad selle tagajärjel kõik kodanikud ja ka ühiskond tervikuna."

Ajakirjandusväljaannete peatoimetajaid ühendava maailmaorganisatsiooni World Editors Forum ja Kanada ajakirjandusfondi eestvõttel teoks saava ühiskampaania eesmärk on tuletada oma lugejatele, vaatajatele ja kuulajatele meelde professionaalse ajakirjanduse väärtust ning paluda neilt toetust oma lemmikmeediaväljaandele. "Demokraatia püsib elus üksnes tänu ajakirjandusele. Ja ometi on nad mõlemad hääbumisohus," edastab kampaania sõnumit mõjus video, lisades: sellest, kui kindel on piir tõe ja vale vahel, sõltub inimkonna tulevik.