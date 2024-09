HARRI JUHANI AALTONEN Kas 100 000 eurot on palju või vähe?

Eelmisel nädalal kuulsin väga huvitavaid asju. Ühe linnavolikogu komisjoni esimees ütles mulle, et õnneks ma pole volikogu liige. Tunnistan, et ei saanud esialgu aru, miks tema huultelt pidi selline lause tulema. Äkki sellepärast, et olen olnud kivi tema juhitud komisjonis? Sest olen töötanud nii, et otsused oleksid linnakodaniku heaolu meeles pidavad? Selleks olen pidanud esitama palju küsimusi ja võib-olla see ajab närvi. Alguses nagu isegi solvusin sellise ütlemise peale, aga siis sain aru, et tegelikult on see ju suur kiitus ja tunnustus tehtud töö eest. Tänan!