JUHTKIRI Tüütuvõitu poliitmängud

On võrdlemisi tavaline, et mõni aeg enne valimisi tuleb kohalikele poliitikutele meelde, et niisama lakke vaatamisest on vähe kasu ning volikogus ja meedias oleks hea silma paista. Nii hakkavad volikogu päevakorda ilmuma mitmesugused opositsiooni eelnõud ja umbusaldusavaldused. Praeguse Mulgi abivallavanema ning ilmselt tulevase Isamaa vallavanema Dmitri Orava arvates püüdis Peeter Rahnel aasta pärast saabuvatel valimistel võidu jahtimiseks võimu haarata ning teda umbusaldada, kuid ei leidnud endale piisavalt toetajaid ning see viis olukorrani, kus Rahnel koos Keskerakonna nimekirjaga on surutud opositsiooni. Avantüür ebaõnnestus ning volikogu esimehe toolilt leiame hoopis senise opositsiooniliidri, valimisliidu Meie Mulgimaa eestvedaja Mati Ilissoni.