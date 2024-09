Messi parim magus hoidis sündis tänu lapselapsele

"Suvel oli mul lapselaps külas, tegin talle pannkooke. Laual oli neli purki moosi – vaarikas, maasikas, mustikas ja tikker –, igaühe sees eraldi lusikas. Lapselaps uuris, miks on neli eraldi purki, kas neid kokku ei saaks panna. Nii see võiduhoidise idee sündiski," rääkis Jõulu oma moosist nimega Marja Mix. "Lapselaps ütles veel, et ükskõik mis segamoosi ma tulevikus teen, maasikas peaks ikka sees olema. Vahel mõni nuriseb tikriseemnete üle, aga laupäeval Olustveres keegi nende üle ei kurtnud."