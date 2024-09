Kas Mulgi valla võimukriisi puhus lõkkele vana merekonteiner või poliitiline amet?

Kui Peeter Rahneli seletusel paisus tüli just sellest soojasõlmena kasutusel olnud konteinerist, siis vastaspool ehk Isamaa esindaja Dmitri Orava sõnul on see vaid Rahneli arusaam ning tegelikult peituvad võimuvahetuse põhjused mujal. Poliitiliste töökohtade jaotuses, mida Isamaa polnud nõus Rahnelile andma. Ometi on konteineril poliitikute tülis selge roll ja selle üle on vaieldud ka kevadel volikogus.