Elisa sulges Viljandimaal 3G-võrgu

"Potentsiaalseid 3G-võrgu sulgemisega seotud kliente informeerime personaalselt läbi otseteavituste, kuid kõigil Elisa klientidel on võimalik veebiaadressil ise kontrollida, kuidas võrgu sulgemine just neid mõjutab," ütles Polli. Selleks tuleb elisa veebilehe vestlusaknas teha personaalne päring, sisestades kas telefoninumbri või SIM-kaardi numbri.

"5G-tehnoloogia arendamise kõrval on 3G-võrgu sulgemine üks meie lähiaastate kõige suuremaid strateegilisi projekte, mis lubab tuua välkkiire mobiilse interneti veelgi rohkemate inimesteni. Täna 3G-võrgu hõivatud sagedusressursse ja riistvara on võimalik edaspidi kasutada 4G- ja 5G-võrgu tarbeks," kõneles Polli. "Sagedusmahud on piiratud vara ning aja ja klientide ootustega kaasaskäimiseks on uuemate tehnoloogiate prioriseerimine õige valik."