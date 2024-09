Kas Riia linna tahad näha?

Keskkonna säästmise plaanidega on meil kuidagi kehvasti välja kukkunud. Plaanid ise ei pruugi seejuures kehvad olla, aga viis, kuidas neid selgitatakse, on vahel tõeline looduskatastroof. Kas on nõuandjad ebaõnnestunult valitud või on seal taga midagi muud, aga kohati on need üldsuse ette toodud sellisel moel, et jääb mulje, nagu oleks otsustajate sekka imbunud provokaatorid või sabotöörid.