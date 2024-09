TEATER Tehistaiplik muinasjutt neljas keeles

Kui Raivo E. Tammel heliseb hilisel õhtutunnil telefon ja temalt küsitakse "Mis teed ka?", siis päädib asi sageli ootamatu rollipakkumisega. Minult on viimasel ajal Ugala uuslavastuste vaatamise järel pisut murelikult küsitud, kas oli lihtsalt depressiivne või väga depressiivne. Praegu saan sellele vastata kindla ei-ga. Ei üht ega teist! Ilusa lõpuga muinasjuttu ja infotehnoloogilist küberruumi kombineeriv "Cosmpolitan" tusameelsuse ja pingul närvide rägastikku ei koperda, see on hoogne, lustakas ja samas põnev lavatükk.