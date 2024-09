Viljandis avati isikunäitus, mis jõuab filmi

Selle näituse ettevalmistustöid ja avamist kajastab kunstnikust tänavu tehtav dokumentaalfilm, mis valmib režissöör Anu Auna käe all. Maalid jäävad näituse korraldajate teatel Schloss Fellini seinu ehtima järgmiseks pooleks aastaks. Näituse avamisega tähistab armastatud Eesti kunstnik ühtlasi oma 65. sünnipäeva.

Kunstniku sõnul on Schloss Fellini näitus natuke nagu tagasivaade ja samas väga tänases päevas. Suurem osa töid on maalitud tänavu kevadsuvel, mõeldes sellele ilusale uhkele mõisale, mis on ärganud uuele elule, tõustes nagu fööniks tuhast.