NÄDALA KINGITUS Rikas riik – petisele mõnisada tuhat ikka jagub

Eesti kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koja kodulehel on isegi üksikasjalik õpetus, kuidas vabaneda võlgadest, mida kohtutäiturid on menetlenud enam kui kümme aastat. Riik nõuab avalduse menetlemise eest küll pisut rohkem kui 18 eurot, aga sellega asi ka piirdub.

Ja siin on nüüd koht, kus põrkavad omavahel ratsionaalsus ning riivata saamisest irratsionaalseks muutuv õiglustunne. Kas on mõtet nõuda võlgu sisse inimeselt, kellelt 10 aastat pole mitte midagi saada olnud? llmselt mitte, sest kohtutäiturite töö maksab. Inimest ei ole ka majanduslikult mõttekas lihtsalt vangi panna, sest vangi ülalpidamiskulud on üllatavalt suured ning ulatuvad igas kuus tuhandetesse eurodesse.