NÄDALA EELARVE Kas kaasav eelarve on praegu hädavajalik?

Aga omavalitsuse eelarve on suuresti suits ja peeglid: raha tuleb ja läheb nii, et ega omavalitsusel ole selle juures õieti midagi ise otsustada. Omatulu teenimise võimalused on nullilähedased, kohustuslikud kulud suured. Kui nüüd leiutada selline totter mõiste nagu "päris eelarve", siis see oleks oluliselt väiksem. Ning 60 000 eurot, mis tänavu kaasava eelarve peale kulub, tundub juba kopsakas summa.

Olen kaasava eelarve projekti suur toetaja, sest nii-öelda otsedemokraatiat on meil väikeses Eestis ja tillukestes omavalitsustes häbematult vähe. Märksa vähem kui kaneeli Majasoku saiades. Inimesed ei tunne seotust kogukonnaga, mille arengusse nad ise panustanud ei ole, selge see. Aga praeguses olukorras, kus kärpeid otsiv suvi on seljataha jäänud ja linnaisad kõik süngelt kuulutanud, et õiged kärped seisavad alles ees, on keeruline seda õigustada. Me saame selle eest paratamatult luksuskaupa, mis tulevikus hakkab hooldamist ja lisakulu nõudma. Rääkimata 37 000-eurosest välijõusaalist, mis on praegu kindlasti kõige tähtsam kulutus.