KERLI KIVISILD Direktor, kes vastuvoolu ujumisel mõtet ei näe ning julgeb ka unistada

Kivisild märgib, et nõndanimetatud millenniumilapsed, kes juba osaliselt arvuti ees üles kasvasid, on harjunud sellega, et maailm jookseb nutifoniga ka öösel koju kätte. 32-aastane direktor, kelle hoole all on terve asutuse kollektiiv, lapsed ja lapsevanemad, tunneb seda eriti tugevasti. "Mitukümmend aastat vanemad inimesed lülitavad ennast nädalavahetuseks märksa kergemini välja," teab ta oma kogemustest.

Kerli Kivisild õppis ülikoolis kasvatusteadust ning läheneb sellistele küsimustele praktilisest vaatevinklist. Kas on mõtet võidelda paratamatuse vastu? Kas on mõtet sundida õpetajaid õpetama kombeid, millel on päris eluga vähe kokkupuudet? "Kui seisame silmitsi asjaoluga, et ChatGPT on olemas ja seda kasutatakse, ei tuleks mitte selle kasutamist keelata, vaid õpetada seda kasutama ja rakendada seda koolitöös," toob Kivisild näite. Tema soovib direktorina lasteaia ja kooli tööd juhtides ajaga kaasas käia.