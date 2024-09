Halva üllatuse järel mullu seisma jäänud trepiremont lasteaias toppab endiselt

"Peame hakkama saama," nentis Viljandi valla Päikesekiire lasteaia juht Astra Jamnes ning selgitas, et kui otse mänguväljakult tuppa viiv mõisa paraadtrepp on kasutuskõlbmatu, tuleb majja pääsemiseks kasutada otsatreppi, liitrühmas on aga väga erinevas vanuses lapsi ja kõige pisematel on häda korral WC-sse liiga pikk tee.