MARKO SUURMÄGI Ohutult üle tänava

Siis see peatus. Seisis teel liikluse mõttes väga ohtliku koha peal. Peast käis läbi, kas peaksin minema ja arutama tolle juhiga, mis just juhtus. Muljeid vahetama. Siis aga mõtlesin, et mis mul ikka öelda, parem jalutan rahulikult koju. Juht manööverdas auto teepeenrale ja seisis sellega seal päris pikka aega. Tundus, et sekundikümnendiku kestnud olukord oli põhjustanud talle paraja šoki.