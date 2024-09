Linna ääres on nüüd ööpäev läbi avatud jõusaal

"Inimesed on kohal juba," vastas osaühingu 24-7 Fitness juhatuse liige Andrus Murumets küsimusele, kuidas jõusaali avamine läinud on. "Töö on raske olnud. Avame ühe nädala jooksul kaks klubi – järgmisel nädalal ka Tartus – ja tempo on pöörane."

Murumets selgitas, et uue jõusaali alumisel korrusel on masinad, mis soovivad kettaid või kangi. "Hantlid, kükipuur, päris kallis tõstepuur, mis ei tee palju müra," loetles ta. Teine korrus on aga rohkem kardiotreeninguks. Sinna on tavapäraste jooksulintide kõrvale toodud jooksurada, mis on Murumetsa sõnul kõige kallim omasugune maailmas. "Siin ei ole kulda ja karda külge pandud, aga selle hind on kallim kui enamikul autodel, mis siin parklas seisavad."