Viljandi HC asub Rumeenias eurosarjas edasipääsu püüdma raskest seisust

Euroopa karikasarja nime kandvas liigas selgub edasipääseja kahe mängu kokkuvõttes, mis tähendab, et viljandlastel seisab ees raske ülesanne. "Võib öelda, et parandada saab kõiki aspekte. Ega me esimeses kohtumises palju ei õnnestunud. Väravas ei jäänud mina ette ja tegime palju lihtvigu. Probleeme oli ebakõladega kaitses ja visete täpsusega rünnakul. Ehk oli pisut tunda eurosarja krampi," rääkis Rasmus Ots.