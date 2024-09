Eesti riigi võlakirjaafäär on naeruväärne

Ma saan aru, et riigil on vaja praeguses keerulises seisus eelarveaukude lappimiseks lisaraha, aga miks peaksin oma raha nii väikese intressiga välja laenama? Järgmisest aastast tõuseb füüsilise isiku tulumaks 22 protsendini, seega jääksin rohkem kui viiendikust tulust juba eos ilma. Arvestades, et inflatsioon on eelmistel aastatel olnud väga suur, on võlakirjadesse investeeritud raha reaalne väärtus koos intresside ja nendelt makstava tulumaksuga kahe aasta pärast ilmselt väiksem kui praegu.