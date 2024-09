JUHTKIRI Otsustame oma linna asju ikka ise

On ilmselge, et enamikule Eesti lapsevanematele käiks lasteaiateenuse eest täiesti ise maksmine üle jõu või siis oleks see vähemalt võrdlemisi keeruline. Kui kujutada ette, et seadus ei nõuaks lastehoiu pakkumist omavalitsustelt ning see oleks eraettevõtjate pakutav mugavusteenus, siis oleks ühe lasteaiakoha hind tõenäoliselt vähemalt sama suur kui miinimumpalk, kui mitte suurem. Suure hoone ülalpidamiskulud, magistrikraadiga spetsialistid, keda lapsevanemad ju ise soovivad, toitlustus, väikesed rühmad, individuaalne lähenemine ning kõikvõimalikud lasteaedade pakutavad huvitegevused on kõik kokku väga kallis. Näeme seda riikides, kus munitsipaallasteaedu pole või pole need kohustuslikud: hinnad on nii kõrged, et paljudel inimestel on odavam töötuna kodus lapsi kasvatada, sest lasteaia eest tasumiseks tuleks töölkäimisele justkui peale maksta.