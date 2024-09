Linna kaubanduskeskuste, väikeasula ketipoodide ja bensiinijaama pisikaupluste kõrval elab veel üks, üsna haruldane liik – väike erakätes maapood. Maapoodides kipub klientuur kahanema, sest suurtega on raske võistelda, kuid truudele kundedele on need osa igapäevaelust. Kauplusauto saabumine toob mõnele memmele lausa pisarad silma.