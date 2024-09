Hokitreener Ragnar Soo: Viljandi naistehokil on kriips peal

Naistehoki väljasuremise taga on Soo selgitust mööda mitu põhjust. Esiteks: miks ei ole meil enam Eesti meistrivõistlustel naiskonda välja panna? "Pealekasv on väike. Mingi hetk oli küll tüdrukuid – viis-kuus-seitse neid käis –, nüüd on üks järele jäänud. Noored lähevad Viljandist minema ülikooli teistesse linnadesse. Need, kes minema lähevad, on meie kõige tugevamad mängijad ja me ei suuda niimoodi võistelda teiste tiimidega lihtsalt."