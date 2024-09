Viljandimaa rahvatervise nõunik Evelin Tähtväli rääkis, et ühes töötoas õpetas sotsiaalpedagoog Kristi Tikkerbär haridustöötajaid, kuidas tuvastada keelatud esemeid ja mis on seejuures nende õigused. "Näiteks, kui tekib kahtlus, et õpilasel on kaasas keelatud ese, kas või veip või mokatubakas, siis mis võimalused tal on selle kasutamist takistada," kirjeldas ta. Ühelt poolt on õpetajatel muidugi kohustus lapsi kaitsta, aga töötoas kõneldi sellestki, kas õpetaja võib vastu lapse tahtmist kahtluse korral kotti läbi otsida.