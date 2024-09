PRIIT KAUP Kaasava eelarvega luua ja rajada on tore, aga loodut ja rajatut on tarvis ka hoida ja säilitada

Mina leian, et kui midagi on juba loodud ja rajatud, siis vajab ja väärib loodu ja rajatu ka seda, et tema eest hoolitsetakse ja teda hoitakse korras. Säilitatakse loodut. Millegi ehitamine ja seejärel laguneda laskmine tundub mulle raharaiskamisena. Uueveski trepi puhul peaksid minu arvates küll asjatundjad nüüd ütlema, milliste puidukaitsevahenditega seda töödelda, et see veel aastaid vastu peaks. Mäletan hästi, milliste vaevadega see kümmekond aastat tagasi valmis sai ning 273 inimese poolthäälega 2015. aasta kaasava eelarve hääletuse võitis. Praegu aga ei hoolitse selle eest justkui keegi. Trepimäe trepiga on kahjuks juba hilja midagi peale hakata.