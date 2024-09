Kui sügisesel oskuste ööl on Viljandi kutseõppekeskuse sisemus ja võimalused köitnud nooremaid õpilasi, kui seda on põhikoolilõpetajad, siis nüüd on mitme Viljandi valla põhikooli lapsel võimalik seal tehnoloogiatundides käia.

Foto: Elmo Riig