Selgusid naiste võrkpallisarjades osalejad

Võrkpallinaiskonnad alustavad hooaega oktoobris, kui stardivad Balti liiga, Eesti esiliiga ja meistriliiga ning ka Eesti karikavõistlused. Kõigis neis sarjades osalejad on nüüüd teada, samuti see, et Viljandi Metalli naiskond teeb kaasa Eesti meistriliigas ja karikaturniiril.