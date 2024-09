Ott Kiivikas tuleb Paala järve äärde välijõusaali avama

Viljandi linnavalitsuse välissuhete ja protokollispetsialist Helina Udeküll märkis, et sel reedel avatavas välijõusaalis on samad seadmed, mis olid üleval mullu suvel ja said rohkelt head tagasisidet. "Seadmed on kättesaadavad igale soovijale ja sõltumata treenituse astmest lihtsasti kasutatavad. Nende küljes ei ole suuri raskuskettaid, vaid on ühes tükis raskuste plokk, mida saab kerge vaevaga ja kiirelt edasi-tagasi liigutada."