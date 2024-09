Laupäeval peetakse Olustveres hoidiste messi ja künnivõistlust

"Hoidistamine on eestlastele midagi enamat kui lihtsalt traditsioon – see on loominguline protsess, kus vanad lemmikud kohtuvad uute maitsetega. Sel aastal on messil taas palju uut ja põnevat, muidugi ka armastatud VIP-hoidise konkurss, millel tuntud žürii valib välja aasta parima maitseelamuse," ütles Pastak pressiteate vahendusel.