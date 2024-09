Kuu lõpust muutub sõiduplaan veerandsajal bussil

Puudutavad need ühtekokku 26 liini: 15B, 15C, 15D, 17, 18A, 18B, 19A, 19B, 24, 36C, 43, 43B, 49A, 49B, 49C, 49D, 50A, 50B, 50C, 50D, 50E, 54, 59B, 60, 64 ja 371.

Kõik need muudatused on ühistranspordikeskus kavandatud selleks, et parandada ühistranspordi kättesaadavust ja tagada sõitjatele parem ühendus. Eriti võetakse muudatusi tehes arvesse koolilaste liikumisvajadust.