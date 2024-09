Uus teater pidi pisut aega enne esietendust leidma uue peaosalise

Haigest puusaliigesest põhjustatud vaevustega kimpus olevalt Peeter Volkonskilt, kes hiljuti tähistas oma 70. sünnipäeva, võttis lavastuse kandva rolli üle Raivo E. Tamm. Tamm nentis, et ettevalmistusaeg on küll üsna lühike, kuid see ei ole tema praktikas kaugeltki esimene kord, kui tuleb kolleegi asemele asuda.

Temufi tegevjuht ja "Wikmani poiste" lavastaja Peep Maasik vastas küsimusele, kas peaosalise asendamine esietenduse eel on üks lavastaja õudusunenägusid, et ega see just meeldiv olnud. "Selle nädala esmaspäeval tuli Peeter Volkonski väga õnnetu näoga proovi ja ütles, et ta ikka ei saa seda rolli teha. Vaim on tugev, kuid tervis lihtsalt ei tule järele ja kevadesse planeeritud puusaoperatsioon lükkub varasemaks," rääkis ta. "Loomulikult olime esmalt löödud, kuid inimlikust seisukohast mõistsime Peetri otsust täielikult ja soovime teda ju tulevikus taas endises vormis lavalaudadel näha. Hakkasime siis kogu trupiga lahendust otsima ja leidsime. Lahendus on Raivo E. Tamm!"