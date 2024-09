REPLIIK Pehmed kaaned, kõva hind

Ei, ega ma midagi osta soovinudki. Enesele antud lubadus, et hakkan uuesti rohkem lugema, selle asemel et oma ajusid veriste õudusfilmidega määndada, on lihtsalt tekitanud nõutuse, et mille järele üldse raamatupoodi minna tasuks. Muidugi oli poes ka kõvasti odavamat kraami, normaalsuse aitas uuesti taastada näiteks illustreeritud ufode käsiraamat, mis oli müügil 21,80 euro eest.