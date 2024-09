JUHTKIRI Helded kingitused petistele

Tõsi, paljudelt petturitelt ja varastelt raha kätte saamine ongi üsna suur töö üsna väikese tulemuse nimel. Ametlikult ja juriidiliselt on inimene paljas kui püksinööp ning tema pangakontol laiutab tühjus. Mõnikord on selle taga skeemitamine, mõnikord ümbrikupalk, mõnikord "head" sõbrad ja sugulased, mõnikord tõesti täielik ilmajäetus. Sisuliselt moodsast maailmast ära lõigatud olemine ning tõik, et enne võlgnevuste likvideerimist ei saa autot liisida ega suurt üldse midagi teha, on inimesele küll ilmselgelt ebamugav. See ebamugavus on aga seadustele ja ühiskonnale vilistavatele petturitele tihti ainus karistus.