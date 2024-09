"Minu maa küll, aga mais ei ole minu oma," ütles Viljandi ja Karksi-Nuia vahelise tee äärse Madi talu perenaine Maia Sein ja selgitas, et saaki kasvatab seal Saimre. Veel oskas perenaine rääkida, et põllumaa on kivine ja seal passib maisi kasvatada eeskätt seetõttu, et seda koristatakse kõrgelt ning siis ei jää kivid ette.