Opositsioonijuht püüab taas Viljandis lasteaiatasu ja alampalka lahutada

Viljandi linnapea Johan-Kristjan Konovalovi sõnul ei ole koalitsioon sellise mõttega päri. "Eelnõuga ei ole kaasas mõjuhinnangut, mida see tähendaks linnaeelarvele tervikuna," selgitas Konovalov. "Seda (eelnõu – toimetus) pole võimalik toetada."

Seeder rõhutas, et see on Isamaa erakonna esitatud eelnõu ja esialgu pole tal ka teadmist, kas ka ülejäänud opositsioon seda toetab. Kui vähemuse toetus mõttele taha tuleb, loodab Seeder leida toetajaid ka võimuliidust.