Ettevõtte lõpetamise plaani pidades võttis Pajumäe talu peremees Viljar Veidenberg tarbijate nõu kuulda ning nüüd on tootmine uue hoo sisse saanud.

​Möödunud aasta lõpus andis Paljumäe talu teada, et on sattunud raskustesse ja kaalub tootmise sulgemist. Selle peale oma toodete ja ettevõtte kohta ohtralt toetavat tagasisidet saanud, otsustas peremees Viljar Veidenberg korra siiski veel proovida ning hinnatõusu, valiku vähendamise ja piimakarja müümise toel mahepiimatoodete valmistamist jätkata. Nüüdseks võib ta öelda, et meierei tegutseb ja lõpetamismõtet ei ole.