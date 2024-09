JUHTKIRI Teadmatust on riigieelarve ümber ikkagi palju

Praegu on selge, et nõndanimetatud julgeolekumaks hakkab välja nägema ettevõtetele kehtestatatud kasumimaksuna, täpselt nagu ka koalitsioonilepingusse kirja sai. Kaitse-eelarve saab 1,6 miljardit eurot juurde ning riigikaitse lisainvesteeringuid tuleb enam kui 200 miljoni euro eest. Lisaks miljardieurone kärbe, kusjuures kõik ministeeriumid peavad seatud eesmärgi kohaselt leidma viisi kärpida kümnendik.

Otsuste kohta on praeguseks juba palju arvatud, kuigi on veel väga vähe infot, mille põhjal midagi arvata. Saatan peitub ju ikka detailides, nii et enne heakskiitu või hukkamõistu tasuks ära oodata konkreetsed eelnõud, mis peaksid laekuma järgmisel nädalal. Võib-olla on siis võimalik selgemini näha ka seda, kui lihtne on näiteks kasumimaksuga skeemitada.