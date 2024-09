Äsja avatud kaasava eelarve võistlusel on esimene idee kirjas

11. septembril korraldati Viljandi raekojas infotund, kus tutvustati kaasavat eelarvet ja sai esitada küsimusi. Nagu ütles Viljandi linnaarengu peaspetsialist Reet Alev, infotunni vastu huvi ei olnud, kuid mõned küsimused on esitatud telefoni teel. Ta märkis, et infotunni esitlus on veebis üleval, kui keegi soovib seda enne idee esitamist üle vaadata. "Seal on juhend, kuidas täpselt taotlust esitada ja mis saab edasi."