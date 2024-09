Sun Zi raamat "Sõjakunst" on õpetanud inimestele juba üle 2000 aasta, kuidas efektiivselt juhtida. Raamat on kirjutatud küll juhtnööridena sõjapealikule, kuid on endiselt aktuaalne. Sun Zi rõhutab, kui oluline on see, et sõnumitest õigesti ning ühte moodi aru saadaks. Selleks peavad sõnumid lihtsad olema.