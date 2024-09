Kokanappuse hirm närib Mustla kandi lasteaiakööke

"Jätkusuutlikkus," sõnastas abivallavanem Alvar Pähkel põhjuse, miks sellist muudatust kavandatakse. Tema seletust mööda ei otsi vallavalitsus võimalust laste toidu pealt kokku hoida, vaid mõtleb sellele, kuidas oleks lastele igapäevane toitlustus tagatud ka aastate pärast. Ta rõhutas, et kokkasid on väga raske leida ning tõsta tuleks olemasolevate kokkade palka ja investeerida köögi sisseseadesse, et see oleks parimal võimalikul tasemel.