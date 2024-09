"Umbes 150 ruutmeetrit on põrandapinda," märkis Rando Ruusväli, kolme Kitzbergi gümnaasiumis käiva lapse isa, kes on ehituse eestvedamise enda peale võtnud. Ta rääkis, et kuigi esiti oli mõeldud, et koridori kõrval tehakse korda pikapäevarühma ruumi lagi, valgustus ja kaks seina, siis tööde käigus otsustati juba kõik ette võtta, sest kooli poolt oli tugi ka olemas.