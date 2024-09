Metsarahvapäev viib saeveskisse ja südamekujulise järve äärde

Huvilistel on võimalik osaleda ringkäigul ning saada aimu, milline näeb välja tänapäevane saeveski. Seal on olemas näiteks skannerid, mille abil selgitatakse välja, kuidas oleks iga palki optimaalne kasutada. Korraldajate kinnitusel ootab ees ka väike töötuba, kus on võimalik meisterdada linnumaju. Uudistada saab tõstukeid ja muid masinaid, mida saeveski igapäevases töös kasutatakse.