REPLIIK Terav silm poes aitab raha säästa

Viimasel ajal pole ma hakanud tähelepanelikult vaatama mitte ainult hindu, vaid ka kilohindu. Mõnevõrra üllatuslikult olen avastanud, et päris paljudel toodetel on suuremal pakil kõrgem kilohind kui väiksemal. Mitte ei taha uskuda, et see jupike rohkem pakendit annab ühe-kaheeurose kilohinna tõusu. Pigem loodetakse ikka, et inimesed on hajameelsed ning "õnnestub".