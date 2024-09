JUHTKIRI Pilku ei maksa hoida liiga kaugel tulevikus

Kas napilt aasta enne uusi valimisi on mõistlik valla senine suhteline stabiilsus kõikuma lüüa ning juhte vahetada on ehk mõtisklemise koht, ent demokraatia niimoodi töötabki. Kui rahvalt mandaadi saanud volinikest enamik senist liitu ei toeta ning pooldab uusi poliitikuid, siis saamegi sellise tulemuse. Seda hukka mõista tähendaks hukka mõista demokraatiat ning seega jääb üle piirduda soovitusega tööd väga tõsiselt võtta ning keskenduda väikese ja vaesevõitu Mulgi valla elanike võimalikult truule teenimisele.

11 liikmega koalitsioon tähendab seda, et vastne mulkide võimuliit saab tõenäoliselt veel päris palju demokraatia kunsti harrastada, sest Isamaa, Meie Mulgimaa ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liit on üsna habras ning annab täpselt nõutava arvu inimest kokku. Kõik saadikud peavad alati istungitel kohal olema, eksimisruumi on vähe ning paadi kõikuma löömiseks piisaks ühestainsast, kes on toetusega tõrges.