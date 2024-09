Viljandi HC peatreener eurosarja avamängu kaotusest: me polnud hädas niivõrd vastase kui iseendaga

Nagu peatreener Marko Koks 24:35 lõppenud kohtumisele tagasi vaadates nentis, ei anna see suur vahe õiget aimu taseme vahest. "Ei saa öelda, et nad hirmutavad oleksid olnud. Tundusid samasugused nagu meie, ei midagi ulmelist," rääkis ta. "Üldplaanis me tegelikult teadsime, mis nad teevad. Põhikoosseis oli neil suhteliselt hea, aga hea õnnestumise korral oleks see tulemus olnud hoopis teine. Me me polnud hädas niivõrd vastase kui iseendaga."

Koksi sõnul on meeskond eurosarja mängudega ikka ja jälle samasse olukorda jõudnud. "Need on täpselt needsamad asjad, millest me enne mängu räägime. Nii kahju, kui ka ei ole, iga aasta on meil sama probleem. Me mängime siin Balti liigat, Eesti meistriliigat ja tegelikult kogemust ju nagu oleks, aga kui need eurosarja mängud tulevad, siis ma ei tea, kas see on läbipõlemine või … ühesõnaga ei ole üldse see. Mingid pinged tulevad peale ja siis me jääme hätta ühtede ja samade asjadega."