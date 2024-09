Riia maanteele tehakse veel üks ülekäigurada

Viljandi linna teedespetsialist Heikki Teearu selgitas, et Riia maanteele on plaanis rajada ülekäigurada eelkõige seetõttu, et kooliõpilased natukene lihtsamini üle tee saaksid. "See on lai ja ohtlik koht, kust on vaja üle saada eelkõige neil, kes maaliini bussidega sõidavad."