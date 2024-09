Mitte ainult koolides, vaid ka lasteaedades käib suvel paras peamurdmine, kui mõni õpetaja on otsustanud töökohta vahetada või pensionile minna – sügisel peab ju rühma avama ja seal peab õpetaja olema. Viimastel aastatel on ülikoolides riigi tellimusel küll suurendatud vastuvõttu alushariduse pedagoogi õppesse, kuid see pole murele veel lahendust toonud.