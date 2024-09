Seekordne pika laua pidu oli üheksas ning linnapea Johan-Kristjan Konovalov avaldas lootust, et linlastel jätkub tahet taolisi sünnipäevi pidada, et linna 750. sünnipäeva pikk laud ületaks oma vägevuselt kõiki varasemaid. "Üheksa aastat saame veel harjutada, et teha Eesti ajaloo kõige pikema lauaga pidu." sõnas ta.