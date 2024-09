Viljandis õppinud tantsujuht pävis valdkonna kõrgeima tunnustuse

Karel Johannes Vähi meenutab: „Agne on öelnud, et tantsupidu ei ole vaid lavastus – see on vastutus valdkonna, selle arengu, kujundamise ja eelkõige hoidmise ees. Sellest tulenevalt juhtis ta pealavastajana enda meeskonda kogu tantsupeo ettevalmistusperioodi jooksul mõtestama tehtavat ning analüüsima oma tegude tagajärgi. Tema eesmärgiks oli hoida ja aidata kõiki protsessis osalevaid juhendajaid, kes omakorda on tugevaks vundamendiks sellele, et lapsed ja noored rahvatantsu juurde tee leiaksid“.