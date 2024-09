Päästjate sündmuskohale jõudes põles saepurupunkri kõrval olev 50-meetrine hoone, mis oli lausleegis. Päästetööde juhi sõnul on tulekahju leviku oht kõrvalhoonetele. Sündmuskohal on peamine eesmärk tagada piisavalt kustutusvett ja piirata tulekahju levikut, sest saetööstuses on suur kogus põlevmaterjali.