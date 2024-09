ANNA ÕUNAD ÄRA! Õunu tuuakse nii käsikäru ja järelhaagisega kui ka lihtsalt auto pakiruumis

Hommikul esimeste õunatoojate hulgas kaheksa kotti kogumisautole tõstnud Joosep Metslang ütles, et nende koduaia "Paide taliõun" on tänavu nii saagikas, et pere on osa õunu pannud keldrisse, teinud kuivatatud õunu ja ka natuke mahla. "Perega suudame mõne koti ära lahendada, aga sealt tuleb veel ja veel. Õunte kogumise aktsioon on väga hea, sest muidu oleksid need lihtsalt hukka läinud," rääkis Metslang.