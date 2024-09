Rahva vastuseis jätab noortekeskuse ja raamatukogu Paala rahvamajja alles

Vallavanem Karel Tölp nentis, et nii suur vastuseis tuli vallavalitsusele ootamatult, ning tuletas meelde, et noortekeskuse kolimise teema tõstatati vallavalitsuse kevadel korraldatud paikkonnakoosolekul Olustveres, tuueks argumendiks, et seal on tunduvalt rohkem elanikke ja noori kui Reegoldis. "Vallavalitsus esitaski volikogule menetlemiseks plaani arengukava uuendamise käigus raamatukogu ja noortekeskus Paala rahvamajast välja kolida ning viia need kahe kilomeetri kaugusele Olustverre."