Nädala tasu Kas viljandlane on nõus parkimise eest maksma?

Viljandi kesklinna tasulise parkimise ala piirid on praeguse plaani järgi kaardile joonistatud nii, et keset ala jääb tasuta avatuks kaks parklat.

Mõnes mõttes on kahtlemata hea, et Viljandi linnavalitsus asus haigla avamise järel tekkida võiva parkimisprobleemiga tegelema juba praegu, sest nii jõuab asjad korralikult läbi kaaluda. Samas on võimalik, et kui 200-kohaline haiglaalune parkla on tõkkepuu avanud ning ehitajate autosid enam ümbruskonnas ei ole, poelgi autole nii raske kohta leida.